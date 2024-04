Alto contraste

Acaba de ser preso o homem suspeito de matar a família Tofalete em São Paulo. O Anderson, a esposa e a filha de 15 anos saíram de casa no dia 28 de dezembro 2023. Quatro dias depois foram encontrados mortos. O nome do suspeito preso não foi divulgado, mas, segundo a polícia, o suspeito teria atraído as vítimas para uma emboscada.