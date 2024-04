Homem filma neta da esposa tomando banho, é detido e liberado em seguida

Alto contraste

No interior paulista, uma mulher descobriu que o marido estava filmando a neta dela, de 12 anos, dentro do banheiro. O criminoso, de 64 anos, compartilhou, sem querer, o vídeo da menina tomando banho no celular da esposa. Ao ver as imagens, a mulher chamou a polícia e, chegando na casa, os agentes encontraram uma microcâmera escondida na tomada do banheiro. O homem foi detido, mas foi solto e vai responder em liberdade.