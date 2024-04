Homem furta três vasos de plantas no Brás, centro de SP

Alto contraste

Um flagrante mostrou um homem furtando três vasos de plantas no Brás, região central de São Paulo. Os vasos foram colocados no local pelos moradores para evitar o descarte irregular de lixo. No Rio de Janeiro, uma mulher foi flagrada levando uma planta do jardim de uma casa. Este tipo de furto está ficando cada vez mais comum, acompanhe na reportagem!