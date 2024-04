Homem inocente deixa cadeia após 37 anos preso

Alto contraste

Robert foi apontado como culpado por matar uma jovem e ficou preso por 37 anos, sendo inocente. Um perito confirmou que as marcas na bochecha da vítima eram compatíveis com a arcada dentária de Robert. Preso aos 18 anos, ele foi condenado a pena de morte depois de uma semana de julgamento, mas teve a pena revertida. Agora, quase quatro décadas depois do julgamento, o caso teve uma reviravolta e ele conseguiu comprovar algo que sempre batalhou e foi declarado inocente.