Homem invade casa de vizinha e ataca o marido e a filha dela

Loreta teve a casa invadida por um vizinho no Campo Limpo, zona sul de São Paulo. O pai dela morreu e ela vai receber uma herança e um dia, começou a ser assediada na internet por um homem conhecido na área por aplicar golpe em mulheres casadas. Após a mulher se recusa a ficar com ele, o homem invadiu a casa dela junto com o filho e mais quatro pessoas.