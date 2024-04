Alto contraste

O empresário Luciano Luiz Santos foi preso suspeito de matar a ex-mulher e o namorado dela. O criminoso pediu o carro do filho emprestado e já sabia que dentro do veículo estaria o controle remoto do portão da casa onde estavam as vítimas. Luciano atirou contra os policiais no momento da prisão.