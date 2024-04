Homem mata ex-namorada e dono de bar a tiros no interior de SP Outro homem também foi baleado e o suspeito fugiu após o crime

Na madrugada do último domingo (10), um homem assassinou a tiros duas pessoas na calçada de um bar em Piracicaba, interior de São Paulo. Camila Cristina, de 29 anos, e Diego Fernandes, de 33 anos e dono do estabelecimento, não resistiram aos ferimentos dos disparos efetuados pelo criminoso, que está foragido e, de acordo com a polícia, é ex-namorado de Camila. Além das vítimas fatais, o irmão de Fernandes também foi baleado.