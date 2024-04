Homem não aceita namoro entre a mãe e o melhor amigo e comete crime cruel

Alto contraste

Um homem matou o melhor amigo por não aceitar relacionamento dele com a mãe. Carlos conversa com o melhor amigo dizendo que precisava de um lugar para morar e Ricardo ofereceu uma casa perto de onde a mãe dele morava. Carlos alugou o imóvel, virou amigo da mãe de Ricardo e eles começam a se relacionar. Carlos foi morar na casa dela, mas Ricardo não aceitou o relacionamento do amigo com a mãe e começou a ameaçar Carlos. Foi então que Ricardo perdeu a cabeça, invadiu a casa quando Carlos e a mãe estão dormindo no quarto e agrediu o amigo com golpes no rosto. Carlos não conseguiu nem se defender e foi morto pelo amigo.