Homem perde movimento das pernas ao ser baleado em assalto

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O militar do Exército aposentado Celso, de 52 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto. Ao ser abordado, ele acelerou a moto e foi atingido pelas costas. As lesões deixaram o homem apaixonado por motos sem os movimentos das pernas. Tudo aconteceu quando Celso fazia um passeio de moto com amigos. A moto de alta cilindrada que ele comprou há cerca de um mês, avaliada em R$ 170 mil, não foi levada.