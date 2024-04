Homem salva namorada e é atropelado na faixa de pedestres

Alto contraste

Um casal atravessava a rua, na faixa de pedestres, quando um carro surgiu, em alta velocidade. Jonathan nem pensou: empurrou a namorada para salvá-la do atropelamento, mas foi atingido em cheio. As câmeras de segurança flagraram o momento exato do acidente. O jovem foi arremessado para longe do carro e levado ao hospital, onde permanece internado. O motorista não parou no momento, mas, depois foi até o hospital saber como o homem estava.