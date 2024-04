Homem se entrega à polícia após matar ex-mulher O criminoso tinha um relacionamento de três anos com a vítima

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O homem suspeito de matar a ex-mulher a tiros, no interior de São Paulo, se entregou à polícia. Fernando, de 44 anos, ficou cinco dias foragido; ele tinha um relacionamento de três anos com Beatriz, de 25 anos. Fernando é suspeito de matar a jovem e depois descartar a arma em um lago. O corpo da vítima foi encontrado pela irmã do criminoso na cozinha da casa onde eles moravam.