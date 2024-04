Homem tenta matar sogra para ficar com a guarda do filho O empresário matou a esposa grávida

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um empresário matou a esposa grávida na frente do filho do casal. Horácio matou Vanessa e conseguiu um habeas corpus para responder em liberdade. A mãe da vítima conseguiu a guarda do neto e Horácio armou um ataque contra Nilva. Horácio atirou contra a sogra enquanto ela fazia compras. Durante uma troca de tiros com a polícia, o criminoso morreu. Nilva levou cinco tiros e sobreviveu.