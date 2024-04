Alto contraste

Criminosos que estavam de olho no dinheiro do caixa de um sacolão montaram um plano para invadir o lugar. Eles subiram no telhado para conseguir acessar a janela e já dentro do sacolão, eles agiram tranquilamente, desligaram uma das câmeras e arrancam o cofre que estava chumbado na parede. Em seguida, o trio fugiu levando quarenta e oito mil reais.