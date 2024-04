Idosa é morta com golpes de pá dentro de casa no interior da Bahia A polícia investiga o caso e até o momento ninguém foi preso

Maura Justiniana dos Santos, de 72 anos, foi morta com golpes de uma pá de construção civil dentro de casa, no interior da Bahia, na última terça-feira (2). Um vizinhou gravou um áudio do momento em que ela estava sendo atacada pelo criminoso. A certidão de óbito aponta que a morte foi provocada por hemorragia aguda, perfuração no pescoço e agressão física. A polícia investiga o caso e até o momento ninguém foi preso. O Balanço Geral conversou com um dos filhos da aposentada e traz os detalhes na reportagem.