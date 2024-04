Idoso cai em buraco na estrada e é salvo pelo próprio filho Rapaz lembrou que havia visto o carro do pai e desconfiou onde ele poderia estar

Um idoso caiu em um buraco no meio de uma estrada. Por sorte, o filho dele tinha passado no local durante o dia e viu o carro do pai por lá. Quando o pai dele não foi mais visto, o homem já sabia onde procurar.