Idoso morre antes de receber prêmio de R$ 1 milhão, e família quer receber o dinheiro A coordenadora do sorteio diz que ninguém pode receber a bolada

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em Maringá, no Paraná, um homem de 75 anos ganhou um prêmio de R$ 1 milhão em um sorteio, mas morreu antes de receber o dinheiro. Os servidores notaram a demora do ganhador para retirar o prêmio e foram até a casa dele. Quando chegaram lá, descobriram que o homem tinha morrido há quase três meses. Agora, os familiares querem receber o prêmio por ele, mas a coordenadora do sorteio diz que ninguém pode receber a bolada.