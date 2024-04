Infectologista Jean Gorinchteyn comenta sobre eficácia da vacina contra a dengue

Alto contraste

Subiu para 38 o número de mortes por dengue no estado de São Paulo, registradas do dia 1º de janeiro a 6 de março deste ano. A informação foi confirmada pelo Governo do Estado e essa semana a cidade de São Paulo decretou estado de emergência devido à dengue. O Balanço Geral recebeu o médico infectologista Jean Gorinchteyn, que alertou sobre a doença.