Um helicóptero caiu no Lago de Furnas, região do Capitólio, em Minas Gerais. Quatro pessoas estavam a bordo. Segundo o Corpo de Bombeiros, três pessoas foram levadas com vida a hospitais da região. O piloto e dois passageiros seriam os sobreviventes. O quarto integrante da aeronave, que estava desaparecido, foi encontrado morto.