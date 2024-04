Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O integrante do pagode Grupo Revelação foi golpeado com uma faca durante um assalto. De acordo com a assessoria da banda, Rogerinho e Mauro Jr., também integrante do grupo, caminhavam quando foram abordados. Rogerinho resolveu reagir e acabou sendo golpeado.