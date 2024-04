Alto contraste

Dez pessoas foram presas em São Paulo por integrar uma quadrilha especializada em roubos em fazendas no interior do estado. No último assalto, os bandidos fizeram a família de um fazendeiro refém e levaram dinheiro, celular e carros de luxo.