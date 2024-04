Irmãs de 6 e 10 anos são atropeladas enquanto andavam de bicleta; motorista tem atitude suspeita Ela disse que estava com uma criança no veículo e não poderia demorar ali

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Duas irmãs, uma de 6, e a outra de 10 anos de idade, passaram por um susto daqueles. As duas estavam andando de bicicleta na rua quando, de repente, passou um carro em alta velocidade e atingiu as irmãs em cheio. A motorista até desceu do carro, passou o número de telefone para a mãe e foi embora. Ela disse que estava com uma criança no veículo e que precisava sair dali o mais rápido possível.