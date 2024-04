Jovem com roupas do século 19 é flagrada em ônibus O Balanço Geral foi atrás da Julia para entender essa verdadeira viagem no tempo

Júlia, de 24 anos, se veste como uma mulher do século 19, com espartilhos, saias e vestidos volumosos. A jovem foi filmada dentro de um ônibus por um professor de História. Com referências à moda da época vitoriana, ela não viu que era filmada, mas o vídeo foi um sucesso nas redes sociais. O Balanço Geral foi atrás da Julia, que parece ter feito uma viagem no tempo.