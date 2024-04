Jovem de 22 anos morre atropelado ao sair para comprar produtos para sua barbearia

Alto contraste

Rodrigo Veríssimo, de 22 anos, estava prestes a ficar noivo, quando saiu de moto com o amigo de infância para comprar produtos para sua barbearia. No meio do caminho, a moto em que eles estavam foi atingida em cheio por uma kombi. Rodrigo morreu na hora. O motorista ficou no local e tentou alegar inocência dizendo que os jovens passaram no sinal vermelho. Mas, na verdade, o semáforo estava verde para os dois lados da avenida. A conversão à esquerda que o motorista fez é proibida e o local estava sem sinalização. Por conta própria, o pai de Rodrigo, Fernando José de Souza, foi atrás de imagens para que o responsável pelo acidente não fique impune.