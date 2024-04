Jovem denuncia ex-namorado por agressão e ameaças de morte

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma estudante de 23 anos vive aterrorizada pelo ex-namorado, Vitor Monteiro, de 23 anos. Os dois tiveram um relacionamento que durou três anos. As agressões começaram quando a mãe de Vitor precisou ser internada no hospital e pediu à jovem que ela ficasse com o filho. A moça recebeu uma ligação de um amigo, Vitor ficou com ciúme, tentou pegar o celular da moça, começou uma briga e virou agressão. Mesmo machucada, a estudante gravou um vídeo enquanto aguardava por socorro. Assustada, ela procurou a polícia, mas depois passou a ser ameaçada pelo ex e pela mãe dele também.