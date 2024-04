Jovem diz ter visto homem parecido com turista desaparecido ser baleado em Guarujá (SP) Segundo a família de Bruno Rodrigues Magalhães, as características descritas por essa testemunha parecem com as do carioca

O turista carioca Bruno Rodrigues Magalhães, de 34 anos, está desaparecido há 13 dias no litoral sul de São Paulo. Uma jovem, de 25 anos, diz ter visto um homem, com as mesmas características de Bruno, ser baleado durante um assalto próximo à praia do Sangava, em Guarujá, mesmo lugar onde ele foi fazer um acampamento sozinho. O Corpo de Bombeiros encerrou as buscas por Bruno no final de semana e a família contratou uma empresa de drone e mateiros para seguir procurando o turista.