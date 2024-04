Jovem é morto após ser baleado durante abordagem policial

Alto contraste

Luan foi morto durante uma abordagem policial. Ele estava indo de moto para Santos, no litoral de São Paulo, com dois amigos. No meio do trajeto, os amigos foram abordados pela Polícia Rodoviária e segundo eles, Luan estava descendo da moto quando foi baleado na barriga por um dos policiais. O jovem foi levado para o hospital, mas não resistiu. Os amigos da vítima alegam que respeitaram a ordem de parada. Para a família, a única explicação é que o policial tenha confundido o celular do Luan com uma arma no momento em que ele foi guardar o aparelho no bolso no moletom.