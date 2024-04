Jovem é morto por policial militar na zona sul de SP

Alto contraste

Um jovem de 22 anos foi morto com tiro à queima-roupa em Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Leonardo trabalhava em uma churrascaria e estava voltando para casa de moto quando foi baleado. O suspeito é um policial militar. A família acredita que o jovem tenha sido abordado porque a moto estava sem placa; a polícia disse que Leonardo estava com um comparsa e que a dupla tentou roubar o policial, havendo uma troca de tiros, que acabou com Leonardo morto e o outro suspeito detido.