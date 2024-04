Jovem é raptado por bando encapuzado na zona sul de São Paulo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Ícaro, de 20 anos, foi raptado de uma adega perto de casa na zona sul de São Paulo e obrigado a entrar em um carro vermelho. Segundo testemunhas, o jovem foi abordado por quatro suspeitos. Eles acusavam Ícaro de ser informante da polícia e de ter delatado aos agentes onde seria o ponto de venda de drogas, em Santo Amaro, zona sul da capital paulista. A família acredita que o jovem foi confundido com outra pessoa. Em outubro do ano passado, Ícaro se desentendeu com o padrasto de um amigo e o homem fez ameaças de morte ao jovem.