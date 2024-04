Jovem escondeu celulares em hidrante antes de ser morta em SC

Alto contraste

O Balanço Geral trouxe novidades sobre o casal encontrado morto dentro de um apartamento de um condomínio de luxo. Eduarda tinha 25 anos e Sérgio, 59. Os dois estavam com marcas de tiros no corpo. A polícia acredita que Eduarda foi morta por Sérgio que, depois, tirou a própria vida, mas agora, novas imagens revelam o momento em que Eduarda esconde dois celulares na caixa do hidrante do prédio.