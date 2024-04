Jovem grávida é atacada com golpes de faca pelo namorado em SP Segundo a família da jovem, o namoro dos dois era marcado por muitas brigas e ciúmes

Uma jovem foi atacada com golpes de faca pelo namorado durante uma confusão em uma festa de família na zona leste de São Paulo. Karoline, de 26 anos, está grávida de um mês. Ela foi levada para o hospital, está internada e não corre risco. Após atacar a futura mãe do filho dele, Edilson, de 43 anos, fugiu. Segundo a família da jovem, o namoro dos dois era marcado por muitas brigas e ciúmes. Agora, a família dela está desesperada e tem medo do que o agressor ainda pode fazer, já que está livre.