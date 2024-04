Jovem morta durante encontro com jogador era filha de segurança do Corinthians Livia Gabriele tinha sangramento nas partes íntimas e caso está sendo investigado pela polícia

Morta durante encontro com o jogador Dimas, das categorias de base do Corinthians, a estudante de enfermagem Lívia Gabriele era filha de um segurança do presidente do clube. A jovem tinha sangramento nas partes íntimas e caso está sendo investigado pela polícia.