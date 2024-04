Jovem que tentou matar os pais em Santa Catarina queria visitar a mãe no hospital De acordo com o delegado, ele queria assumir a metalúrgica do pai

Um jovem é suspeito de tentar matar os pais em Santa Catarina. O casal foi atacado em casa por criminosos. O homem não resistiu aos ferimentos, já a mulher foi levada ao hospital em estado grave. A polícia investigou o caso e descobriu que o filho de 18 anos, Matheus, planejou a morte dos pais e um dos criminosos é o próprio filho. Ele foi preso após confessar ter arquitetado para matar os pais junto com um amigo. Antes de ser descoberto, Matheus queria visitar a mãe no hospital. De acordo com o delegado, o jovem queria assumir a metalúrgica do pai, por isso arquitetou o plano de matá-lo.