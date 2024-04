Jovem quer ser a primeira brasileira a visitar todos os países do mundo

Alto contraste

Quem não tem vontade de conhecer todos os cantos do planeta? A Nataly é uma dessas pessoas e sempre sonhou em viajar mundo afora. O sonho começou a tomar forma quando a jovem ganhou a oportunidade de estudar na Irlanda, no ensino médio. Depois disso, ela pegou gosto por viajar e decidiu entrar em um desafio: ser a primeira mulher brasileira a visitar todos os países do mundo. Por enquanto, ela já conheceu 180 e só faltam 20 para completar a lista. Nataly recebeu a equipe do Balanço Geral e compartilhou suas histórias de viagem.