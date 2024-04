Jovem sai de casa para ir ao hospital e sofre acidente grave em corrida de mototáxi

Alto contraste

Uma jovem é diagnosticada com dengue e pegou uma corrida com um mototáxi para ir até o hospital tomar uma medicação. Porém, a jovem não voltou. A família estranhou a demora, os parentes ligaram para o celular de Nívia, mas ela não respondeu, até que, depois de muitas tentativas, um médico atendeu o telefone. Nívia chegou ao hospital, mas ela não tomou a medicação para dengue. Isso porque, no meio do caminho, um táxi causou um acidente e derrubou a Nívia e o piloto da moto. A jovem foi socorrida em estado grave, ficou cinco dias internada, mas não resistiu. O motorista do carro que causou o acidente fugiu do local.