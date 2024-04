Jovem suspeito de assediar mulher é agredido e morto por grupo Os homens partiram para cima da vítima com socos, chutes e pedras

Everton, de 20 anos, foi agredido e morto por um grupo no estacionamento de um estádio. Segundo os próprios suspeitos, a agressão foi motivada por vingança. Eles afirmam que o jovem assediou uma mulher que estava com o grupo. Os homens então partiram para cima de Everton com socos, chutes e pedras.