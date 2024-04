Jovem viraliza ao confundir internet com sotaque diferenciado Ele é baiano com sotaque inglês ou inglês com sotaque baiano?

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Você acha que esse rapaz é um britânico com sotaque baiano ou baiano com sotaque britânico? Nas redes sociais, milhares de internautas têm a mesma dúvida das pessoas nas ruas. O fato é: esse jovem conseguiu mexer com a cabeça de todo mundo, pois ele fala perfeitamente as duas línguas, o inglês e o português. O Balanço Geral, claro, foi atrás dele para descobrir onde esse jovem de 22 anos nasceu.