Jovens são flagrados "surfando" no teto de ônibus em BH A prefeitura da cidade informou que a orientação para os motoristas é parar imediatamente o ônibus e pedir para que as pessoas desçam

O Balanço Geral mostrou um flagrante de irresponsabilidade, em que jovens são vistos "surfando" no teto de um ônibus, em uma avenida de Belo Horizonte, Minas Gerais. O vídeo gravado por um motorista mostrou três jovens se equilibrando em cima do ônibus em movimento; em determinado momento, o veículo fez uma curva e os homens precisaram se segurar para não cair. É o segundo flagrante feito no mesmo local em pouco mais de uma semana.