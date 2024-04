Justiça de SP pede extradição da brasileira que foi presa na Espanha

Alto contraste

A Justiça de São Paulo aguarda pela extradição da brasileira que foi presa na Espanha. Aline estava na lista de procurados da Interpol e era procurada no Brasil por ter tentado matar um estudante de medicina com quem ela estava se relacionando. Depois do crime, ela fugiu para a Europa e levava uma vida normal. A mulher ficou conhecida após acusar o filho do presidente do Tribunal Constitucional da Espanha de abuso sexual, mas dias depois retirou a queixa.