Ladrão bem vestido rouba flores de canteiro de empresa em SP Dono do jardim havia plantado as mudinhas com sua filha de 8 anos e agora quer descobrir quem é o criminoso

Um homem bem vestido é flagrado atravessando a avenida segurando um saco preto. Ele para na frente do jardim de uma empresa e começa a pegar as flores do jardim. As flores furtadas ficavam no canteiro da empresa de Flávio, em Mauá, região metropolitana de São Paulo. Ele plantou as mudinhas com a filha de 8 anos. Quando chegou para trabalhar, Flávio até pensou que alguma senhora tivesse levado as plantas mas, quando olhou as imagens das câmeras, um susto. Agora, ele quer saber quem é o ladrão das flores.