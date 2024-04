Mãe de Isabella Nardoni critica vida de Anna Jatobá fora da cadeia A criminosa foi autorizada a participar da formatura do filho, passar férias no litoral paulista e até ser madrinha de casamento

A mãe de Isabella Nardoni fez um desabafo depois que a assassina da filha conseguiu alguns benefícios da Justiça. Anna Jatobá, condenada a 26 anos de prisão pela morte da menina, cumpria pena em regime fechado na penitenciária de Tremembé, em São Paulo. Recentemente, foi beneficiada com o regime aberto e, nos últimos dias, foi autorizada a participar da formatura do filho, passar férias no litoral paulista e até ser madrinha de casamento.