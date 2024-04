Mãe de passageira do helicóptero desaparecido tem esperança de encontrar a filha As buscas pelo helicóptero continuam nesta quinta (4)

A mãe de Luciana e avó de Letícia, passageiras do helicóptero desaparecido, participou do Balanço Geral desta quinta-feira (4). Dona Neusa veio com a outra filha, Silvia, que é irmã de Luciana e tia de Letícia.