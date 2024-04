Mãe e namorado são os principais suspeitos do desaparecimento de Ágatha As buscas pela garota de três anos continuam; entenda

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Balanço Geral traz novas informações no caso Ágatha. Um novo dia de buscas para localizar a menina de três anos que foi levada da casa onde vivia com uma família acolhedora. A principal suspeita é a mãe biológica, Emilly Saraiva, que agiu com ajuda do namorado. Os dois estão foragidos.