Mãe é presa após abandonar filha adolescente em motel

Adolescente de 14 anos é flagrada correndo dentro de um motel. A menina chegou com a própria mãe e com um homem. Na tentativa de fugir do casal, a menina foi buscar ajuda na lavanderia do motel. Porém, a mãe não ligou e foi embora com o homem e deixando a filha lá dentro do motel. A polícia foi chamada e Janaína, a mãe da menina, foi presa. O homem que estava com as duas já foi identificado. A polícia investiga se a adolescente sofreu algum tipo de abuso e se a mãe estava negociando a filha para fazer programas com adultos.