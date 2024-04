Maior evento multiesportivo é marcado por luta de travesseiro em SP A feira conta com a participação do filho de Arnold Schwarzenegger

Hoje é o dia mundial da atividade física. Acontece neste sábado (6) em São Paulo a 10ª edição do festival Arnold - o maior evento multiesportivo do país. O evento tem a participação do filho do astro do cinema, Arnold Schwarzenegger.