Major do Corpo de Bombeiros salva recém-nascido com técnica de desengasgamento Família do bebê buscava ajuda quando encontrou o major

O major Lopes, do Corpo de Bombeiros, salvou um recém-nascido utilizando a técnica do desengasgo. A família do bebê estava em desespero, buscando socorro, quando encontrou o major no elevador e pediu ajuda. O caso ocorreu por volta das 7h da manhã do último domingo (21).