Marinha e PF apreendem droga escondida no casco de navio no Porto de Santos

A polícia realizou uma nova operação contra o tráfico internacional de drogas no maior complexo portuário do país, o Porto de Santos. Depois que o Balanço Geral mostrou a reportagem sobre os mergulhadores do tráfico, as fiscalizações aumentaram nos portos. A Marinha do Brasil e Polícia Federal apreenderam uma grande quantidade de droga encontrada no casco de um navio que tinha como destino a Alemanha.