"Me deixa dormir", pede médico após se negar a falar com familiar de paciente que morreu em hospital Ela entender o que aconteceu e qual foi a causa da morte

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em São Paulo, médico se negar a falar com familiar de paciente que morreu em pronto-socorro e pediu “Me deixa dormir”. Uma idosa que lutava contra uma leucemia, passou mal e foi levada para o hospital. No dia seguinte, ela teve alta, voltou para casa, mas começou a passar mal de novo. O que a família fez? Levou a senhora de novo paro o hospital, mas assim que chegou na emergência, ela morreu. Uma parente da vítima pediu para conversar com o médico para entender o que aconteceu e qual foi a causa da morte, mas foi ignorada pelo profissional.