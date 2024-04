Médica acusa marido de paciente grávida de roubar seu celular em consulta A funcionária exigiu uma revista para confirmar que o aparelho estava com ele

Wesley Machado foi acusado de roubar o celular de uma médica em um hospital de Mairiporã, na Grande São Paulo. Ele havia acabado de sair de uma consulta de pré-natal com a esposa e estava na recepção com os dois filhos quando foi surpreendido pela acusação. A funcionária disse que o celular dela sumiu após a consulta e que ela precisaria revistar Wesley para ver se o aparelho não estava com ele. Mas ele não aceitou. Em seguida, o celular foi encontrado e a médica pediu desculpas. Porém, Wesley se sentiu ofendido e foi até a delegacia prestar queixa. O caso foi registrado como calúnia, mas Wesley acredita que sofreu discriminação racial.