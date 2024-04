Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Ágatha Sofia, de 3 anos, foi sequestrada de um abrigo em Cascavel, no Paraná. A suspeita é que a mãe biológica tenha sequestrado a criança junto com o namorado. O carro que a menina entrou pertence ao pai do namorado da mãe biológica de Ágatha. O veículo foi apreendido e deve passar por perícia.