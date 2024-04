Menino achado sozinho na zona sul de SP tem parente localizada após reportagem do Balanço Geral Márcia Cibele se diz tia dele

Após a reportagem do Balanço Geral, que mostrou o caso de um menino achado andando sozinho pela avenida Cruzeiro do Sul, em Santana, São Paulo, uma mulher que se diz tia dele procurou o programa. Márcia Cibele contou que o nome dele é Davi e tem 3 anos. O programa foi conhecê-la. A mulher diz que agora quer cuidar do menino.